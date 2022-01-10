Леброн Джеймс поставил сверху через Джарена Джексона

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился эффектным данком в матче с «Мемфисом». 37-летний Джеймс ворвался под кольцо и поставил сверху через форварда «Гризлис» Джарена Джексона.
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