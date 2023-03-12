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207 зрителей на матче РПЛ, Ян проиграл Двалишвили, победы «Спартака», «Реала», «Челси», поражение «Ливерпуля», «Адмирал» творит историю и другие новости

207 зрителей на матче РПЛ, Ян проиграл Двалишвили, победы «Спартака», «Реала», «Челси», поражение «Ливерпуля», «Адмирал» творит историю и другие новости

Доброе утро! Влетаем в воскресенье вместе с нашим утренним дайджестом ☀️ 1. «Спартак» одолел «Факел» (3:2) в 19-м туре чемпионата России, забив на 87-й минуте.

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