Еще ФАС: власти снова ужесточают требования к отпуску топлива с биржи

Российские власти меняют требования к отпуску бензина и дизеля. ФАС рекомендовала нефтяным компаниям получать от покупателей гарантии, что отгруженные с биржи нефтепродукты будут использоваться только внутри страны, узнали «Известия».
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