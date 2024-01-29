Полный хаос. В центре Владивостока перестали работать светофоры

В центре Владивостока перестали работать светофоры, сообщает PRIMPRESS. Так, на данный момент движение в районе остановки общественного транспорта «Дальпресс» не регулируется: транспортные средства беспорядочно движутся на перекрестке, временами пропуская пешеходов.
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