ВС РФ за сутки уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot

Global Look Press/Bernd WÃ�stneck/dpa Российские военные за прошедшие сутки уничтожили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot и радиолокационную станцию, сообщили в Минобороны России.
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