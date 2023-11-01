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Политолог о работе судебных приставов: «Неверно полагать, что они только собирают долги»

Политолог о работе судебных приставов: «Неверно полагать, что они только собирают долги»

Судебный пристав аккумулирует в своем профессиональном поле не только роль государственного служащего, но и долг психологической поддержки граждан, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко:«Деятельность судебных приставов имеет важное значение для граждан, так как она направлена на защиту и восстановление их прав и интересов.

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