Политолог о работе судебных приставов: «Неверно полагать, что они только собирают долги»

Судебный пристав аккумулирует в своем профессиональном поле не только роль государственного служащего, но и долг психологической поддержки граждан, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко:«Деятельность судебных приставов имеет важное значение для граждан, так как она направлена на защиту и восстановление их прав и интересов.