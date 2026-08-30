Германия возглавила антирейтинг по стоимости электроэнергии

Во втором квартале 2026 года Германия вышла на первое место среди стран G20 по уровню цен на электричество для домохозяйств.
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