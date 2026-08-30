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Германия возглавила антирейтинг по стоимости электроэнергии

Германия возглавила антирейтинг по стоимости электроэнергии

Во втором квартале 2026 года Германия вышла на первое место среди стран G20 по уровню цен на электричество для домохозяйств.

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