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Сборная Австралии отказалась лететь в Иран и может получить штраф от ФИБА

Федерация баскетбола Австралии сделала заявление об отказе национальной сборной страны от поездки в Иран на отборочный матч чемпионата мира-2023.

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