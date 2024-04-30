Фильмы под открытым небом в Сириусе 🗓 До 11 мая, 20:00 📍 Сцена Екатерининского квартала 👥 Вход свободный — 30 апреля - Чарли и шоколадная фабрика — 1 мая - Миа и белый лев — 2 мая - Бетховен — 3 мая - Мой друг мистер Персиваль — 4 мая - Приключения Паддингтона — 5 мая - 101 долматинец — 6 мая - Белль и Себастьян: новое поколение — 7 мая - Воровка книг — 8 мая - Хранитель времени — 9 мая - Битва за Севастополь — 10 мая - Чудо — 11 мая - Одаренная 📱 Интересный Сочи.