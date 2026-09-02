НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

80 подписчиков

Стенякина заявила, что страховая пенсия автоматически увеличивается в 80 лет почти на 10 тыс. рублей

Стенякина заявила, что страховая пенсия автоматически увеличивается в 80 лет почти на 10 тыс. рублей

Член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») заявила, что страховая пенсия по старости при достижении 80 лет автоматически увеличивается за счет удвоения фиксированной выплаты, в 2026 году это почти 10 тыс.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым