Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина за призывы к терроризму и фейки про армию

Ранее он был объявлен в розыскБасманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) за призывы к терроризму и фейки про ВС РФ.
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