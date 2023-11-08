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Спектакль окончен, но аплодисментов не будет: Экс-комик получил послание от ЦРУ

Спектакль окончен, но аплодисментов не будет: Экс-комик получил послание от ЦРУ

Президента "Зе" или экс-комика", как кому удобно, уже списали и по нему готовят трагический сценарий.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Совершенно мутная статья якобы с ссылками на серьезные издания без конкретики. Умеют же люди дерьмо за шоколад выдавать
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11 час.
ТС
Татьяна Стальченкова
Согласна,одно вранье, сегодня фрау приехала к украм,киев и Молдову готовить к вступления в ес,а здесь  какая-то  ликвидация,надоело читать бред
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6 час.
ЮС
Юрентий Сантилимонович
Всё он выполнил , что на него возлагалось , народу положил много , бабла из выделенного на войну, евреями из конгресса США распилено миллиарды . Инсценируют  Зелено убийство , сделают ему пластику на лице , дадут другие документы и .........
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6 час.

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