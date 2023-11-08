Спектакль окончен, но аплодисментов не будет: Экс-комик получил послание от ЦРУ

Совершенно мутная статья якобы с ссылками на серьезные издания без конкретики. Умеют же люди дерьмо за шоколад выдавать

Согласна,одно вранье, сегодня фрау приехала к украм,киев и Молдову готовить к вступления в ес,а здесь какая-то ликвидация,надоело читать бред

ЮС

Юрентий Сантилимонович

Всё он выполнил , что на него возлагалось , народу положил много , бабла из выделенного на войну, евреями из конгресса США распилено миллиарды . Инсценируют Зелено убийство , сделают ему пластику на лице , дадут другие документы и .........