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Всемирный день охраны труда.

Всемирный день охраны труда.

28 апреля проводится Всемирный день охраны труда.Эта кампания, проводимая на международном уровне, содействует безопасным, здоровым и достойным условиям труда, акцентирует внимание на мерах по предотвращению аварий и травматизма на рабочем месте, используя потенциал трехстороннего подхода и социального диалога.

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