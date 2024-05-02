28 апреля проводится Всемирный день охраны труда.Эта кампания, проводимая на международном уровне, содействует безопасным, здоровым и достойным условиям труда, акцентирует внимание на мерах по предотвращению аварий и травматизма на рабочем месте, используя потенциал трехстороннего подхода и социального диалога.
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