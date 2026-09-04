В Польше начали рассылать мобилизационные карточки для распределения в войска

Военные центры комплектования Польши приступили к плановой рассылке мобилизационных карточек. Процедура ежегодная и, как подчеркивают в Центральном военном центре комплектования, стандартная: она подтверждает заранее определенное за гражданином подразделение и место явки в случае объявления мобилизации или начала войны.