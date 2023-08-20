Состав ЦСКА: главная причина поражения, считает экс-футболист Мостовой

Бывший полузащитник сборной России и испанской “Сельты” Александр Мостовой, говоря о поражении московского ЦСКА столичному “Динамо” в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), объяснил результат проблемами с составом у армейского клуба.
Бывший полузащитник сборной России и испанской “Сельты” Александр Мостовой, говоря о поражении московского ЦСКА столичному “Динамо” в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), объяснил результат проблемами с составом у армейского клуба.
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