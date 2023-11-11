Наталья Иванова: “Клуб “Миллиард” разрушает мифы предпринимателей”

Финансовый психолог Наталья Иванова рассказала о том, что за 4 месяца работы клуба “Миллиард” многие предприниматели – участники закрытого бизнес-сообщества поняли, что внешняя среда, обстоятельства и другие причины не могут влиять на бизнес.