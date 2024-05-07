Не в тренде: на Кубани почему-то число вакансий для акушерок за год снизилось почти на треть

Не в тренде: на Кубани почему-то число вакансий для акушерок за год снизилось почти на третьНа Кубани по итогам первого квартала 2024 года число вакансий для акушерок снизилось на 29% в сравнении с показателями этого же периода 2023 года.
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