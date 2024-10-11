Французский генерал Бертран Тужуз заявил, что во время учений НАТО в Румынии в следующем году Франция должна будет доказать, что способна противостоять России.
Галльский петух приглашает на войну
Комментарии
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Владимир Елкин
Лягушатники забыли уроки вторжения Наполеоновской армады в Россию! Пора снова преподать урок...., но пока по "Велико" британии, чтобы волны Атлантики гуляли свободно над бывшими островами! Лягушатники сразу забудут о своих угрозах!
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2 час.
Надежда
Еще не хватает в пару галльскому петуху микрону петуха гамбургского-олуха шмольца!)🐓🐓
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1 час.
Alex Nемо
Ну а чего вы хотите от тех кто не знает даже собственной истории. В 1812 году, а потом и в 1941 подобные петухи, во главе всей ейропы, уже пытались повоевать с Россией. МЫ то с вами помним что получилось, а вот в их учебниках истории об этом не упоминается...
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16 мин.
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