Галльский петух приглашает на войну

Лягушатники забыли уроки вторжения Наполеоновской армады в Россию! Пора снова преподать урок...., но пока по "Велико" британии, чтобы волны Атлантики гуляли свободно над бывшими островами! Лягушатники сразу забудут о своих угрозах!

Alex Nемо

Ну а чего вы хотите от тех кто не знает даже собственной истории. В 1812 году, а потом и в 1941 подобные петухи, во главе всей ейропы, уже пытались повоевать с Россией. МЫ то с вами помним что получилось, а вот в их учебниках истории об этом не упоминается...