🚜 В Крыму в течение нескольких лет сформируют научно-внедренческий центр для создания сельхозоборудования «Научно-внедренческий центр откроют на базе нашего завода, который не работал.
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🚜 В Крыму в течение нескольких лет сформируют научно-внедренческий центр для создания сельхозоборудования «Научно-внедренческий центр откроют на базе нашего завода, который не работал.