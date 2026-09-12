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Guardian: победителей выборов в Саксонии-Анхальт заподозрили в неоязычестве

Guardian: победителей выборов в Саксонии-Анхальт заподозрили в неоязычестве

Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) столкнулась с критикой в адрес своих новоизбранных депутатов в земле Саксония-Анхальт, среди которых оказались экс-агент «Штази», бывший порноактер, неоязычники и неонацисты.

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