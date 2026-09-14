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Как программа инициативного бюджетирования помогает преображать Барнаул: интервью

Как программа инициативного бюджетирования помогает преображать Барнаул: интервью

Программа инициативного бюджетирования является действенным механизмом, позволяющим реализовывать в Барнауле важные проекты, в которых заинтересованы сами жители города.

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