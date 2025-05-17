«Хотим выйти в РПЛ напрямую и не доводить до переходных матчей»

Футболисты московского «Торпедо» в шаге от возвращения в РПЛ. После субботней выездной победы над «Сочи» (1:0) они почти обеспечили себе второе место в розыгрыше чемпионата России среди команд первой лиги, дающее возможность напрямую попасть в элитный дивизион.
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