«Хотим выйти в РПЛ напрямую и не доводить до переходных матчей»

Футболисты московского «Торпедо» в шаге от возвращения в РПЛ. После субботней выездной победы над «Сочи» (1:0) они почти обеспечили себе второе место в розыгрыше чемпионата России среди команд первой лиги, дающее возможность напрямую попасть в элитный дивизион.