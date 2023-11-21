Американцы заставили простых японцев отказаться от своей истории

Заявление Службы внешней разведки (СВР) России о том, что власти США и Японии стремятся затушевать факт применения в августе 1945 года против беззащитного мирного населения японских городов всесокрушающих атомных бомб именно американцами, весьма своевременно.
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