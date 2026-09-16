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Похитившие лекарства для онкобольных на 100 млн получили до 17,5 года колонии

Похитившие лекарства для онкобольных на 100 млн получили до 17,5 года колонии

РИА Новости/Виталий Тимкив 16 человек, похищавших дорогостоящие лекарства из больниц и продававших их в аптеках, приговорены к срокам до 17,5 года колонии.

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