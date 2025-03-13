Волгоград стал лидером по ценам на аренду жилья в майские праздники

В среднем проживание в городе-герое обойдется в 6,61 тысячи рублей в сутки, а это почти на треть выше, чем в прошлом годуфото: Иван Илюхин/ГлагоLВолгоград попал в список городов наиболее популярных для путешествий на длинные майские праздники.