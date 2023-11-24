Как выглядит самый роскошный поезд России транссибирский экспресс «Золотой Орел»

Самым протяженным железнодорожным маршрутом в мире считается сообщение между Москвой и Владивостоком – еще бы, ведь это знаменитая Транссибирская магистраль! И неудивительно, что в какой-то момент он привлек внимание иностранных инвесторов, находящихся в поиске новых перспективных проектов.