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Царьград

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«Сибирь» разгромно проиграла минскому «Динамо» со счётом 1:4

«Сибирь» разгромно проиграла минскому «Динамо» со счётом 1:4

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел выездное поражение от минского «Динамо» со счётом 1:4.

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