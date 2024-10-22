Данило получил две желтых за 4 минуты в матче со «Штутгартом», за второй фол назначили пенальти. Перин отразил 11-метровый

Немецкая команда одержала победу со счетом 1:0 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Во втором тайме защитник туринцев Данило получил две желтых карточки за 4 минуты: сначала он сфолил на Эль-Билале Туре сзади, сбив соперника с ног, а затем задел шипами Антони Руо в штрафной площади при розыгрыше штрафного, назначенного за первый фол.