Иностранцам запретят критиковать «традиционные ценности», Набиуллина как главный разрушитель, умер верный партнер Баффета

МВД предложило обязать всех въезжающих в Россию иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» — обещание соблюдать многочисленные запреты, от дискредитации политики правительства и армии до «неуважения к традиционным духовно-нравственным ценностям».
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