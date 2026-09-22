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Царьград

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Анохин вручил ключи от 24 новых автобусов для школ Смоленщины

Анохин вручил ключи от 24 новых автобусов для школ Смоленщины

В Смоленской области в этом году 24 новых школьных автобуса были переданы школам региона. Глава области Василий Анохин отметил, что это часть работы по улучшению образовательной среды.

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