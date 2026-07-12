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Norwegian Air в рамках пари сменила аватар в соцсетях на логотип British Airways после победы Англии в 1/4 финала ЧМ. Авиакомпании заключили пари перед матчем

Норвежская авиакомпания Norwegian Air поставила логотип British Airways как аватар в соцсетях после победы Англии в матче ЧМ-2026 .

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