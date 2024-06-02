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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Баха «кормили чёрной икрой», «носили на руках» – а он теперь Россию ругает, удивляется Роднина

Баха «кормили чёрной икрой», «носили на руках» – а он теперь Россию ругает, удивляется Роднина

О чём вообще думают наши атлеты, которые собрались в Париж на Олимпиаду? Они хоть понимают, что не для того разбивали сплочённый коллектив сборной, чтобы у них был шанс выиграть хоть что-то? Они вообще думали, что провокации, подмешивания, подставы – это не просто то, чего «можно ждать», а то, что уже запланировано? Мэр Парижа «гостепреимно», но официально сказала: «Мы НЕ РАДЫ ни одному спортсмену из России».

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Комментарии
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Eduard
Мэр Парижа очередной бандит Западной мафии!
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12 час.
Александр Гранков
Доиграются
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12 час.
Гарий Щерба
РОССИЮ НИ во  ЧТО НЕ СТАВЯТ , к тому-же  ШЕСТЁРКИ  ФАШИЗМНГТОНА ПОСТОЯННО ХОТЯТ УНИЗИТЬ , а  ИУДЫ ПРИГОТОВИЛИСЬ ,,ПОКОРЯТЬ,, ОИ  в городе Парижу ....!!!!
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9 час.

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