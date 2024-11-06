«Товарищ Демон»: что творила главная женщина-палач в истории России

Имя Розалии Землячки наверняка знакомо многим жителям бывшего СССР: об этой пламенной революционерке писали книги, ей посвящали стихи, ее именем назывались улицы… Между тем, на совести этой женщины десятки тысяч человеческих жизней.
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