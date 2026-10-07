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Царьград

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Над Пермским краем сбили 12 беспилотников: подробности атаки

Над Пермским краем сбили 12 беспилотников: подробности атаки

Сигналы «Беспилотная опасность» и «Ковер», введённые утром в Пермском крае, отменены к 11:00 после того, как силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над регионом 12 вражеских беспилотников.

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