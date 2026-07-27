Предлагается для ознакомления интервью следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области Эдуарда Бобкова В интервью для редакции газеты «Рабочий край» следователь по особо важным делам Эдуард Бобков рассказал о специфике работы в отделе, поделился деталями расследования резонансных преступлений и другими темами.
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