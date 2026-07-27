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Предлагается для ознакомления интервью следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области Эдуарда Бобкова

Предлагается для ознакомления интервью следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области Эдуарда Бобкова

Предлагается для ознакомления интервью следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области Эдуарда Бобкова В интервью для редакции газеты «Рабочий край» следователь  по особо важным делам Эдуард Бобков рассказал о специфике работы в отделе, поделился деталями расследования резонансных преступлений и другими темами.

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