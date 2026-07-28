Киевский режим расширяет географию своей террористической активности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Zvezdanews об украинском терроре на Ближнем Востоке и в Африке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии