Собянин сообщил о перехвате 65 БПЛА на подлете к Москве 13 октября

Ночь на 13 октября 2026 года стала одной из самых массированных по числу атак на Московский регион. Мэр Сергей Собянин сообщил: в сторону столицы летели 417 беспилотников, 65 из них уничтожены на подлете к Москве.
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