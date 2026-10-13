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Собянин сообщил о перехвате 65 БПЛА на подлете к Москве 13 октября

Собянин сообщил о перехвате 65 БПЛА на подлете к Москве 13 октября

Ночь на 13 октября 2026 года стала одной из самых массированных по числу атак на Московский регион. Мэр Сергей Собянин сообщил: в сторону столицы летели 417 беспилотников, 65 из них уничтожены на подлете к Москве.

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