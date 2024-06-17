Володин и Сергеенко возложили цветы к монументу Победы в Минске

Спикер Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко накануне 22 июня — Дня памяти и скорби — возложили цветы к монументу Победы в Минске.
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