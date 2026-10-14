Рианна умеет превращать обычный выход в город в полноценное модное высказывание. В Париже певица появилась в бронзовом платье Ferragamo из осенне-зимней коллекции 2026 года, созданной Максимилианом Дэвисом — с прозрачным черным верхом, металлическими складками и неожиданно скульптурным подолом.