Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Миляев: число сбитых беспилотников ВСУ в Тульской области выросло до 20

Миляев: число сбитых беспилотников ВСУ в Тульской области выросло до 20

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об увеличении числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были сбиты в небе над регионом в воскресенье, 2 августа.

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