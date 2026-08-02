Миляев: число сбитых беспилотников ВСУ в Тульской области выросло до 20

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об увеличении числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были сбиты в небе над регионом в воскресенье, 2 августа.
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