В Пензенском суде допросили свидетелей по делу сына экс-главы Мордовии

Первомайский районный суд Пензы 8 апреля провел допрос свидетелей стороны защиты по делу Алексея Меркушкина — бывшего министра целевых программ Мордовии, сына экс-губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина.
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