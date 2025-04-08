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В Пензенском суде допросили свидетелей по делу сына экс-главы Мордовии

В Пензенском суде допросили свидетелей по делу сына экс-главы Мордовии

Первомайский районный суд Пензы 8 апреля провел допрос свидетелей стороны защиты по делу Алексея Меркушкина — бывшего министра целевых программ Мордовии, сына экс-губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина.

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