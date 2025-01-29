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Идем на рекорд: в Крыму в четверг до +18 градусов

Идем на рекорд: в Крыму в четверг до +18 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории Средиземного моря.

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