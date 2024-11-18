Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 18 ноября

Российский рубль снова подешевел к доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 ноября 2024 года, составляет 99,9971 рубля (прежнее значение – 99,0180 рубля), официальный курс евро — 105,7072 рубля (предыдущий показатель – 104,5016 рубля).
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