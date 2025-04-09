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Данные миссии NASA MMS показали как частицы в магнитосфере разгоняются до 16 000 км/с, вызывая сбои в работе космических технологий

Данные миссии NASA MMS показали как частицы в магнитосфере разгоняются до 16 000 км/с, вызывая сбои в работе космических технологий

Данные космической миссии Magnetospheric Multiscale (MMS) позволили учёным впервые детально изучить сверхбыстрые потоки электронов в магнитосфере Земли — явление, которое длится доли секунды, но играет важную роль в космической «погоде».

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