Процессор Apple iPhone 16 будет использовать архитектуру Armv9 Отсчёт до презентации...

Процессор Apple iPhone 16 будет использовать архитектуру Armv9Отсчёт до презентации нового поколения iPhone можно вести буквально в десятках часов, но это не мешает интересной информацией о новинках Apple появляться с завидным упорством.
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