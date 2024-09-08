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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Процессор Apple iPhone 16 будет использовать архитектуру Armv9 Отсчёт до презентации...

Процессор Apple iPhone 16 будет использовать архитектуру Armv9 Отсчёт до презентации...

Процессор Apple iPhone 16 будет использовать архитектуру Armv9Отсчёт до презентации нового поколения iPhone можно вести буквально в десятках часов, но это не мешает интересной информацией о новинках Apple появляться с завидным упорством.

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