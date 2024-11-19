В небе над российским регионом сбили сразу четыре украинских дрона

В небе над Брянской областью сбили сразу четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны России. По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на российский регион в период с 9:10 до 9:20 по московскому времени с помощью беспилотников самолетного типа.