Трамп: Канада – нежизнеспособная страна, в которой рассчитывают на США

Государство недостаточно инвестирует в оборону Канада является «нежизнеспособным государством», в котором рассчитывают на заботу со стороны Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп.
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