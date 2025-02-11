Женщина в Канаде дважды за неделю стала победительницей лотереи

Жительница Канады дважды за одну неделю выиграла в лотерее. Об этом сообщает CTV News. По информации источника, Сильви Бертран из города Квебек стала счастливой обладательницей выигрышей в двух различных розыгрышах.
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