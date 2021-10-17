Медвежий угол

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Вот тебе и инфляция в 6%... Рост цен составит еще до 20% по сравнению с сентябрем. Что и на сколько подорожает к Новому году!

Вот тебе и инфляция в 6%... Рост цен составит еще до 20% по сравнению с сентябрем. Что и на сколько подорожает к Новому году!

автор - МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Рост цен составит еще до 20% по сравнению с сентябрем.

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Катерина
Богатые станут ещё богаче... бедные ещё беднее. Кризис... однако... только вот невольно вспоминается : "Кому война, а кому мать родна"...
Владимир Негода
власть болтунов и наглецов ! это надо-же быть таким наивным , чтобы слушать и верить очередному болтуну !
Катерина
Я уже давно верю только ценникам в магазине и величине своего пенсина.) Сложить и поделить уж как-то смогу.
Борис Николаевич
А что же ты не приводишь опровергающих этого, как ты говоришь, болтуна фактов? Получается, что лжец это ты! Я считаю статью верной. У нас, например в Сочи, где я живу мяско подорожало почти в 2 раза! это на 100% Говядина уже 600 рублей кг. И больше! Баранина под 1000 рублей кг! булка ржанопшеничного хлеба 87 рублей! кг. Тебе этого мало?! Можно и дальше перечислять.
Катерина
Спасибо за информацию. Интересно получается... у нас на Урале цены-то в два раза меньше... Не зря, получается, я голосовала за местную власть!
Владимир Негода
я вас не пойму , ко мне -то какие вопросы ? и у нас все подорожало , и мы тоже всему этому не очень рады .в чем вы меня обвиняете ?
Garry
паренек, в Москве говядина давно дороже 600р
Андрей Седой
Это ты о ком?
Владимир Лисуков
Таких малахольных и лживых государственных статистов собрать и скопом отправить для добычи полезных ископаемых. И откуда они берут лживые цифры? Диву даешься, кругом проценты и всё лживые. Может быть им за каждую лучшую ложь выплачивают премии? Ведь стимул движет малохольными лучше, чем реклама в торговле.
Александр Клово
Что значит "может быть"? Конечно, купленные и заказанные.
Борис Николаевич
А ч то же ты не приводишь опровергающих фактов? Получается, что лжец это ты! Я считаю статья верная. У нас, например в Сочи, где я живу мяско подорожало почти в 2 раза! это на 100% Говядина уже 600 рублей кг. И больше! Баранина под 1000 рублей кг! булка ржанопшеничного хлеба 87 рублей! кг. Тебе этого мало?! Можно и дальше перечислять.
Владимир Лисуков
Слышал звон, да не уловил, где он. Пишешь, не разумеешь, что.
Алексей
Циганка, когда гадает-правду говорит, а этот сяу-ляу да и только.
Катерина
Сказать-то ЧЁ хотел?... "сяу-ляу"...
Алексей
малоумных не касается.
Алексей
малоумных не касается.
Катерина
Умник... ты хоть научись двойные комменты стирать... А туда же... в политику... Отпевай и получай... И не лезь, куда умишко и образование не позволяет.
Алексей
А я с вами попой разговариваю, она ума не требует.
Катерина
Поп разговаривает попой... Оригинально.) :)
Ирина
Хваленая "рыночная экономика " врагов коммунистов -это банальная спекуляция . При ней Россия никогда не сможет развиваться ,а народ богатеть . Богатеть будут только преступники ,паразиты ,спекулянты .
Катерина
Ох, Ира, ты бы ещё сказала... А где те КОММУНИСТЫ, у которых ты врагов ищешь?
Александр Клово
Органы видят, органы знают. Спрашивать зачем?
Александр
Брехня на брехне и брехнёй погоняет у автора обсуждаемой писульки.
Катерина
Автор прав, к сожалению. Для кого-то инфляция ПУСТЯК, как рубль уронить... и лень подобрать нагнуться...
Александр
Нет,врёт,ссылаясь на прогнозы какого-то экономиста.Врёт про цены на легковушки,врёт про цены на овощи-фрукты.Давит на эмоции,а это первый признак вранья.Никакого стресса от похода в магазин нормальные люди не испытывают.Автор просто кликушествует.
Катерина
Если у меня стресс на цены в "родном" магазине, я одеваю рюкзак, беру в руки палки и дую по близь лежащим... И только тогда делаю своё пенсионное заключение. Сегодняшняя ситуация - не критична. Молоко, масло, хлеб... даже МЯСО, цену держат... хоть и приходится выбирать ПРОДАВЦОВ.
Александр
Очень разумный подход.
Катерина
Да. Но насколько СМЕШНЫ мои походы для НЕКОТОРЫХ... Думаю, и для ВАС.
Александр
Я смеюсь над хорошими анекдотами.А вы их здесь не рассказываете.
Лариса Сергеевна
да ну?? Вы часто по магазинам то? Смотрю не в Росси вы живете. Или не живете вообще, чисто троль
Александр
Да каждый день захожу в магазин после работы.И ничего там страшного не вижу.Вчера морковка в "Магните" по 22 рубля была.Яблоки на рынке по той же цене,что и год назад.
Лариса Сергеевна
)))) Ага.То ли зрение у вас плохое, то ли память)) А скорее всего просто совести нет. Ну да ладно. Это ваши морально-этические проблемы
Александр
Скорее ваши проблемы.Навешивать ярлыки ума не требуется.А зрение у меня пока неплохое.
Лариса Сергеевна
так вы в магазин то ходите. И считайте, и мониторьте. А если нет, то и вылезать не надо, если раз в год заходите за яблоками и морковкой
Александр
Вы русского языка не понимаете?Я же ясно написал,что в магазинах бываю ежедневно.Не надо тупить.
Александр Дементьев
А ты в магазины то ходишь? Или тебе всё доставляют?
Александр
Уже несколько раз на этой же странице отвечал бестолковой Ларисе Сергееевне.Буквально.строчкой выше.Так ещё один бестолковый нарисовался.Я предпочитаю видеть,что покупаю,поэтому зайти в магазин после работы мне не трудно,пусть и покупателей в это время много.И я вижу,что покупают люди,включая пенсионеров.Отнюдь не только макарошки и хлеб,как голосят вам подобные.
Борис Николаевич
Результаты проса как раз и показывают сколько процентов народа в России живут припеваючи, а сколько в нидете!
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Ответственные чиновники должны получать зарплату, среднюю по стране и быть лишены возможности воровать, только тогда они вспомнят, что в стране есть еще "этот, как его - народ", и начнут заниматься экономикой.
Катерина
"Ответственные чиновники должны получать зарплату, среднюю по стране и быть лишены возможности воровать"------------------------------ При Советах ТАК и было... поэтому и рухнула СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ вместе с СССР. Представляете, воровать просто, но возможности ЖИТЬ на ворованное сложно... А тут ещё Андропов... Антагонистические противоречия... однако.
Лариса Сергеевна
Противоречия есть. Нонешние чиновники и зарплаты получают миллионные, и воровать не брезгуют. Так что не работает...
Катерина
А какие чиновники "зарплаты получают миллионные"? Кого Вы относите к этой категории?
Валерий Корытов
Да!!! Вот умер Сталин Иосиф Виссарионович, за нас и заступится некому!! Когда ж они нажрутся?!
Виктор Василенко
эти твари не нажрутся никогда ...
Garry
ты о ком хохлопчик? о своем през Зе****
Катерина
Сралина вам надо... Дождётесь Пиночета. И будет вам щастье.
Garry
автор в курсе КАК и по каким позициям РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНФЛЯЦИЯ?
Валера Юшков
Власть не может удержать инфляцию, спекулянты разгоняют рост цен.
Василий
А разве власть и спекулянты это разные люди?
Андрей Седой
Ты это о чем-ком?
сергей Русский
сытый и богатый голодного и нищего не разумеет.чего добивается президент ? одни только обещания о борьбе с бедностью.Давайте ка поживите на пенсию и зарплату простого народа управленцы хреновы.бардак в стране.ау президент ,не в тайгу надо ехать, а в народ сходить, да не с лизоблюдами . посмотреть какая зарплата в 30-40 т р ,как люди живут. особенно в России ,а не в москве
Алексей Сафронов
Не увидел имя автора опуса, но ещё с первых строк подумал, что этот "доброхот-радетель", наверное Юрик пронько, который очень охотч до подобных "сенсаций" про рЫжим наживающийся на "бедности" в России. Ели по существу, то я не заметил подорожания в октябре по сравнению с сентябрем.
Лариса Сергеевна
Ну то, чтобы видеть поднимающиеся цены, вам надо читать статьи в интернете. Ну а то что не заметили, это ваше упущение. Даже Росстат заметил. Тут вы прогадали. Подлиз не засчитан
Turanosaurus Rex
Но обещалкин же обещал бороться, как всегда...
Александр Дементьев
Вот он и борется...с лишним народом.
Александр Sh
вот ещё один либероид переводит стрелки, такие раньше скулили - "не надо кошмарить бизнес!", теперь скулят, какое плохое правительство, что позволяет защищаемым ими барыгам накручивать цены...
Ингерман Ланская
примитивная камуноидная пугалка ..... а вы, экс-совки, скачите под эту хрень

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