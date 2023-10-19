Близкие новосибирца, который выстрелил в глаз мужчине, поделились своей версией произошедшего

Друзья новосибирца, который выстрелил в глаз противнику, создали петицию в его поддержку. Друзья новосибирца Анатолия Калчана, выстрелившего в глаз противнику, создали петицию в его поддержку и собирают подписи.
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